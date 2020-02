Calciomercato Juventus, assalto City | Via libera per il terzino

Nella prossima sessione di calciomercato il Manchester City sarebbe intenzionato ad acquistare un terzino dall’Ajax: può approfittarne la Juventus

Il prossimo calciomercato estivo sarà sicuramente bollente e le squadre iniziano già a lavorare per assicurarsi i migliori talenti. Il Manchester City sarebbe da tempo interessato al terzino dell’Ajax, Nicolas Tagliafico. La squadra inglese sarebbe intenzionata ad acquistare il giocatore in estate, questa operazione potrebbe dare il via libera anche ad un’operazione in entrata per la Juventus, interessata ad un calciatore dei ‘citizens‘.

Calciomercato Juventus, Tagliafico al City fa strada ai bianconeri: assalto al terzino

In casa Juventus, i terzini sono forse quelli che stanno convincendo meno. Sia a destra che a sinistra, i vari De Sciglio, Alex Sandro, Danilo e l’adattato Cuadrado, non stanno rendendo al meglio. Così i bianconeri sembrerebbero aver messo nel mirino per la prossima stagione, Benjamy Mendy, terzino del Manchester City. A favorire la trattativa potrebbe essere il possibile acquisto di un nuovo calciatore sulla fascia per Guardiola. Infatti secondo ‘Voetbalzone‘, la squadra di Manchester sarebbe pronta a cedere a titolo definitivo Angeliño al Lipsia, rimpiazzandolo con Nicolas Tagliafico dell’Ajax. L’arrivo dell’terzino argentino in nella rosa di Guardiola potrebbe dare il via libera alla partenza di Mendy verso Torino.

Il francese al momento sarebbe valutato circa 35 milioni ed i bianconeri potrebbero sferrare l’offensiva per arrivare al calciatore in estate. Sarebbe un innesto importante per la squadra di Sarri che acquisterebbe un giocatore veloce e con esperienza europea.

