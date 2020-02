Coronavirus, è sempre più emergenza. Arriva il quarto rinvio di una partita di Serie A inizialmente in programma per oggi

Non si placa l’emergenza riguardante il, sono ore molto movimentate anche per i vertici dello sport. Nelle ultime ore stanno arrivando tanti rinvii nel professionismo e, dopo gli stop di Verona–Cagliari, Atalanta–Sassuolo e Inter–Sampdoria arriva un’altra decisione importante in Serie A. Come riporta l’ANSA, è stata anche rinviata la gara tra Torino e Parma, inizialmente in programma per le ore 15 di oggi.

