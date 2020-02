Gli effetti del Coronavirus arrivano anche nel calcio italiano, in particolar modo in quello dilettantistico: ufficiale la decisione del comitato regionale

L’emergenza Coronavirus tocca anche il calcio italiano. In provincia di Lodi si è verificato il primo contagio, a cui se ne sono aggiunti altri cinque: l’uomo di 38 anni non è stato in Cina, ma nei giorni scorsi era stato a cena con un amico appena tornato dalla Cina. Questo episodio ha fatto scattare le contromisure anche a livello calcistico, precisamente nell’ambito regionale.

Coronavirus, si ferma il calcio in Lombardia: rinviate 40 partite

Il Coronavirus da qualche settimana è sbarcato anche in Italia. Dopo i primi casi a Roma sono arrivati anche quelli in Lombardia, più precisamente nella provincia di Lodi, con il contagio avvenuto in Italia. Un episodio che ha portato la Lega Nazionale Dilettanti a prendere provvedimenti a livello calcistico. Il comitato regionale della Lombardia, infatti, ha disposto il rinvio di ben 40 partite di diversi campionati, dall’Eccellenza alle Juniores Femminili “a causa della criticità determinata dal Coronavirus, che ha coinvolto le zone del lodigiano e le società provenienti dallo stesso territorio”.

La comunicazione è arrivata attraverso una nota ufficiale che riportava l’elenco di tutte le partite rinviate a causa dell’emergenza Coronavirus. “Le società non presenti in questo elenco che hanno tesserati (dirigenti, tecnici, calciatori) provenienti dalle zone interessate possono richiedere il rinvio della gara”.