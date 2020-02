Si allontana un obiettivo in attacco della Juventus. Il brasiliano potrebbe restare nel suo campionato, la differenza la fa l’allenatore

Sono settimane importanti per la stagione della Juventus, che in poche settimane si gioca l’accesso ai quarti di finale di Champions League, quello alla finale di Coppa Italia e lo scontro diretto con l’Inter in Serie A. La compagine bianconera allenata da Maurizio Sarri non riesce ancora a esprimersi al massimo delle sue potenzialità, per questo Fabio Paratici è costantemente al lavoro per mettere nel mirino calciatori adatti allo stile di gioco del tecnico bianconeri.

Alcuni tesserati di questa rosa sembrerebbero meno idonei alle giocate rapide e di prima, per questo il prossimo mercato potrebbe basarsi sull’acquisto di calciatori con determinate caratteristiche richieste da Sarri. Un nome che è stato fatto nei giorni scorsi è quello di Willian, ma la trattativa potrebbe non partire.

Juventus, si allontana l’ipotesi Willian: il Tottenham si avvicina

L’avventura di Willian con il Chelsea potrebbe chiudersi nei prossimi mesi, il brasiliano ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe non rinnovare. L’ipotesi Juventus, però, non sembrerebbe quella adatta: il calciatore è stato accostato ai bianconeri ma la sua intenzione sembrerebbe quella di restare in Premier League. L’ala destra è stata allenata da Mourinho in passato e vorrebbe tornare dal suo ex allenatore, raggiungendolo al Tottenham.

Willian ha rilasciato delle dichiarazioni al sito The Players ‘Tribune’ e ha parlato bene dello ‘Special One’, definendolo il miglior allenatore avuto nella sua carriera.

