Calciomercato Juventus, sorride Ronaldo | Accordo con l’esterno

La Juventus entra nella fase cruciale di questa stagione, determinata ad andare in fondo a tutti gli obiettivi. Oltre alla lotta scudetto, bianconeri in corsa per Champions League e Coppa Italia. Si attende che la squadra di Sarri sbocci definitivamente, dopo una stagione per molti versi contraddittoria. Ma c’è anche la consapevolezza che molto, alla fine di questa annata, potrebbe anche cambiare. Diversi giocatori non hanno convinto fin qui e dunque il CFO Paratici studia già le strategie per il prossimo anno, con diversi acquisti importanti in canna.

Calciomercato Juventus, il primo colpo lo ‘porta’ Cristiano Ronaldo

Cambierà qualcosa sicuramente sulle fasce difensive, dove De Sciglio e Danilo non sono stati all’altezza. Spesso è stato utilizzato infatti Cuadrado come laterale difensivo da Sarri. Uno dei primi innesti riguarderà dunque quella zona del campo, con un nome in particolare che torna piuttosto caldo.

Secondo ‘Don Balon’, l’acquisto sulla fascia destra potrebbe essere Nelson Semedo. I contatti del giocatore portoghese con il connazionale Cristiano Ronaldo sarebbero frequenti e anche la presenza dell’agente Mendes favorirebbe la trattativa con il Barcellona. A propria volta, i blaugrana non sono rimasti soddisfatti fin qui dal rendimento del giocatore lusitano e pensano ad una cessione. Con una cifra intorno ai 30 milioni di euro, necessaria per non andare incontro a una minusvalenza, l’accordo potrebbe andare in porto e Semedo potrebbe dunque raggiungere Torino al termine della stagione. Ci sarebbe già una bozza di accordo tra il laterale e la Juventus. Situazione da monitorare nelle prossime settimane, la possibilità di concretizzare l’affare prende sempre più corpo.

