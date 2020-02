Ludogorets-Inter, forfait pesante per Conte: cambia tutto

Ludogorets-Inter, assenza importante in vista per Conte che dovrebbe presentare in Europa League una formazione rivoluzionata

Dopo le brucianti sconfitte contro la Lazio in campionato e con il Napoli nella semifinale di andata di Coppa Italia, l’Inter prova a rimettersi in carreggiata in Europa League. L’obiettivo primario della formazione nerazzurra è il campionato, ma sarà importante provare a fare bene anche in Europa, nonostante il fisiologico turnover. La seconda competizione continentale può essere comunque alla portata dei milanesi, che proveranno a fare più strada possibile. Dai buoni risultati europei, infatti, può passare anche un miglior piazzamento nel ranking Uefa in vista della prossima stagione e dunque della prossima apparizione in Champions, da cui quest’anno è avvenuta un’eliminazione prematura. Inter che il prossimo anno punterà a fare meglio, rinforzandosi per essere maggiormente all’altezza della ribalta.

Ludogorets-Inter, le scelte di formazione di Conte

Inter che debutta in Europa League, nel tabellone dei sedicesimi di finale, in Bulgaria, in casa del Ludogorets. Avversario che sembra alla portata e per sfidare il quale Conte pensa a diversi cambi di formazione rispetto al campionato. Uno di questi sembra praticamente obbligato, con il forfait di Bastoni quasi annunciato. Il difensore non dovrebbe prendere parte alla trasferta essendo alle prese con una fastidiosa influenza.

Al suo posto, dovrebbe scendere in campo Ranocchia. Verso la conferma Godin, mentre D’Ambrosio appare favorito su Skriniar come terzo centrale davanti a Padelli. Moses e Biraghi dovrebbero riprendere posto sulle fasce, in una logica di alternanza, mentre a centrocampo tornerà titolare Eriksen. Insieme a lui, Brozovic e uno tra Barella e Vecino, col primo favorito. Davanti, possibile un turno di riposo per Lukaku, con Sanchez a prendere posto di fianco a Lautaro Martinez.

