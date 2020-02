Calciomercato Juventus, Pogba nel mirino | Salta lo scambio!

Il sogno di mercato della Juventus è ormai noto da tempo e si chiama Paul Pogba. L’affare potrebbe saltare a causa di uno scambio sfumato

Paul Pogba potrebbe ritornare a Torino. La sua esperienza al Manchester United non è stata esaltante finora con numerosi infortuni che l’hanno tenuto fuori per diverso tempo. Il sogno della Juventus sarebbe quello di riportarlo a casa dopo stagioni davvero avvincenti in maglia bianconera. Il francese sarebbe entusiasta di tornare a Torino per cercare di trionfare in campo europeo.

Calciomercato Juventus, Rabiot vuole restare a Torino

Come svelato dal portale MEN, la Juventus potrebbe offrire nell’operazione Paul Pogba anche il suo connazionale Adrien Rabiot, che ha vissuto una stagione altalenante con Maurizio Sarri. Ora il centrocampista francese è tornato, a poco a poco, sui propri livelli diventando indispensabile nel gioco dell’allenatore toscano e così, come riportato dal tabloid britannico Daily Express, l’ex PSG vorrebbe continuare la sua avventura alla Juventus anche in vista della prossima stagione. Nelle prossime settimane potrebbe tornare alla carica il noto agente di Pogba, Mino Raiola, che muoverà i fili del discorso.

Nella seconda parte di stagione lo stesso Rabiot è stato sempre impiegato da Sarri in Serie A collezionando novanta minuti partita dopo partita. Dopo tanti mesi fuori rosa al PSG il francese vorrebbe continuare a dimostrare tutte le sue qualità con la maglia bianconera della Juventus.

L’affare potrebbe saltare con il rifiuto dello stesso francese: la Juventus dovrà così pensare ad una nuova strategia per riportare a Torino Paul Pogba.

