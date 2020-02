Calciomercato Juventus, cessione top | ‘Decide’ Cristiano Ronaldo

Sospiro di sollievo per l’infortunio di Miralem Pjanic che punta ad esserci contro il Lione. Il bosniaco potrebbe però tornare protagonista anche in sede di mercato

Stagione fin qui ancora da decifrare per Miralem Pjanic, teorico punto focale del gioco di Maurizio Sarri che non è però ancora del tutto riuscito a prendere per mano la Juventus. Ad ostacolare il percorso di crescita anche qualche piccolo acciacco per il bosniaco, come quello di domenica contro il Brescia che lo ha costretto ad uscire dal campo dopo appena 7 minuti dal suo ingresso. ‘E’ stato riscontrato un lieve affaticamento all’adduttore destro. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni’ recita il comunicato della Juve che rassicura sulle condizioni di Pjanic che punta dritto a tornare col Lione. Da monitorare però anche la situazione legata al calciomercato con il suo nome sempre sul taccuino delle big. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus, Pjanic nel mirino del Real Madrid: ostacolo Ronaldo

Secondo quanto sottolineato da ‘Don Balon’ lo stesso Miralem Pjanic era nella lista dei desideri del Real Madrid ed in particolare del patron Florentino Perez che vorrebbe rinforzare il centrocampo con il regista bianconero. Il bosniaco ha raggiunto infatti la maturità calcistica e al Bernabeu è seguito ormai da diversi anni, sin da quando stupiva in tenera età con la maglia del Lione prima di approdare alla Roma. Il numero ‘5’, che ha anche proposte da Paris Saint-Germain e da diversi club della Premier League, come il Liverpool, in estate potrebbe dover fare i conti con l’eventuale ritorno di Paul Pogba.

Un fattore che il Real Madrid vorrebbe sfruttare, ma che come confermato dalla stessa testata iberica, non dovrebbe incidere in quanto il francese e Pjanic potrebbero essere compatibili. Un ruolo importante nella decisione della Juventus di non privarsi comunque del bosniaco potrebbero averlo Cristiano Ronaldo che avrebbe posto il veto sulla cessione del regista di Sarri.

