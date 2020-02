Nel prossimo calciomercato Inter Beppe Marotta potrebbe compiere due cessioni eccellenti per poi provare a regalare a Conte due top player

L’Inter sta già progettando la prossima stagione, o meglio il prossimo calciomercato estivo. L’obiettivo è inserire almeno un paio di top player per alzare ulteriormente il tasso tecnico e il livello di personalità della squadra a disposizione di Antonio Conte. Per questo è possibile che la dirigenza decida di ‘sacrificare’ due dei suoi big realizzando quel maxi tesoretto necessario per piazzare il doppio colpo in entrata.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, futuro Lautaro | Spunta la folle contropartita

Calciomercato Inter, 200 milioni di euro: chi parte e chi arriva

Il primo che potrebbe lasciare l’Inter a giugno è Lautaro Martinez. Sull’argentino si fa sempre più forte il pressing del Barcellona, dalla Spagna fanno sapere che i blaugrana sono disposti a garantirgli un mega stipendio: pare una cifra vicina ai 17 milioni di euro che guadagna attualmente Antoine Griezmann. L’affare potrebbe andare in porto senza scambi e a una cifra addirittura superiore ai 111 milioni della clausola, in modo da permettere al Barcellona un pagamento più ‘comodo’ del cartellino del classe ’97 di Bahia Bianca.

Il secondo, invece, Milan Skriniar. Lo slovacco non sta giocando una grandissima stagione, anche a causa delle difficoltà riscontrate e che sta riscontrando tutt’ora nella difesa a tre. Real Madrid, Barcellona, Chelsea, Paris Saint-Germain e i due Manchester i top club che potrebbero provare a strappare il classe ’95 all’Inter, che potrebbe dare il via libera in caso di offerta da almeno 80 milioni di euro.

Con circa 200 milioni di euro in cassa, Marotta e il suo team andrebbe all’assalto di un paio di top player. Per l’attacco occhio a Rashford, giovane stella del Manchester United col quale i dirigenti interisti hanno aperto un gran canale l’estate scorsa che ha portato alla conclusione dell’affare Lukaku e Sanchez nonché a gennaio di quello legato a Young. L’altra parte del ‘tesoretto’ potrebbe essere investita a centrocampo, magari sul brasiliano Allan ormai ai ferri corti con il Napoli e giocatore più che gradito a Conte. Oppure su Sandro Tonali del Brescia, grande talento del 2000 ambito già da mezza Europa.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Marotta sfrutta la crisi Roma: il piano per Pellegrini

Serie A, ESCLUSIVO Sansovini: “Verratti? Spero di rivederlo presto in Italia”