Ex di Atalanta, Lazio e Torino, Rolando Bianchi ha parlato in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it dei momenti di forma delle rispettive squadre

Atalanta, Lazio e Torino, tre squadre importanti e che hanno significato tanto nella carriera e nel cuore di Rolando Bianchi. Tre squadre che, in questo momento, sono protagoniste del nostro campionato, nel bene (Lazio e Atalanta) o nel male (il Torino). Questa la sua intervista in esclusiva ai microfoni di CalciomercatoWeb.it.

Atalanta, Bianchi: “Valencia squadra ideale da affrontare, vi spiego perché”

“L’Atalanta non ha mai preso nessuna partita sottogamba e non credo che comincerà a farlo domani sera – spiega Bianchi – In campionato, sta meritando tutto quello che sta ottenendo e i risultati premiano il bel gioco che la formazione di Gasperini esprime. Già al sorteggio, dissi che il Valencia era la squadra ideale per l’Atalanta. Gli spagnoli tendono ad attaccare molto e pertanto lasceranno scoperti parecchi spazi all’Atalanta, che è bravissima a sfruttare queste debolezze. Spero si riveli una partita piacevole e che la Dea porti a casa la qualificazione. Le italiane hanno bisogno di andare lontano in Europa”.

Lazio, Bianchi: “Rispetto ad Inter e Juventus, hanno maggiore continuità”

“La Lazio è quella che ha più continuità rispetto ad Inter e Juventus – continua Bianchi spostandosi sulla lotta Scudetto – I nerazzurri hanno un grande allenatore, così come i bianconeri, ma Inzaghi sta facendo cose straordinarie e la squadra lo sta seguendo alla lettera. La difesa, il centrocampo, l’attacco: ovunque hanno giocatori di qualità e hanno tutto per poter vincere. Bisogna fare i complimenti alla Lazio e alla società, che ha ridato grande entusiasmo all’ambiente, giocando un calcio spettacolare. Forse il migliore del nostro campionato”.

Torino, Bianchi: “Nuovo anno cominciato malissimo, non riesco a spiegarmelo”

“Il 2020 è cominciato nel peggiore dei modi – conclude Bianchi facendo riferimento al momento no del Torino – Eppure, la qualità della rosa c’è. Occorre forse più equilibrio, sia dentro che fuori dal campo. Non credo che la mancata qualificazione in Europa League abbia fatto tracollare il club, non riesco a capire cosa sia successo. Forse sono state prese sottogamba alcune partite e dalla sconfitta contro il Lecce le cose sono andate meno bene. Annate così possono capitare, purtroppo. Belotti a rischio per Euro 2020? Non vedo giocatori che lo surclassano in questo momento, Immobile a parte. Ai miei tempi, ovunque c’erano attaccanti importanti, adesso meno. Il Gallo può stare tranquillo”.

