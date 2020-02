Manchester City, caos infinito | Anche uno scudetto a rischio!

Situazione difficile in casa Manchester City, dopo la batosta della UEFA potrebbe arrivare un’altra mazzata per il club inglese

È un momento davvero complicato in casa Manchester City. Il club inglese ha subito da pochi giorni la pesante sanzione che li ha esclusi dalle competizioni europee per i prossimi due anni oltre a infliggere una multa di 30 milioni di euro. Niente Champions League ed Europa League per la squadra allenata da Pep Guardiola, che potrebbe perdere la base solida che ha costruito in questi anni. La rosa è composta da tanti big, sia esperti che giovani, che non sarebbero tanto contenti di non partecipare alla competizione più importante per club e per questo potrebbero dire addio. Potrebbe essere un’estate molto calda, ma prima ci sarà l’appello dei Citizens che sperano in un abbassamento della pena.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, patti non rispettati | Nuovo caso per Sarri

Manchester City, a rischio il titolo di Premier League del 2014

Potrebbe non essere finita qua per il Manchester City. Come riporta il Daily Mail, se la violazione commessa dagli inglesi dovesse essere confermata anche dalla Lega, potrebbe perdere il titolo della Premier League vinto nella stagione 2013-2014. In quella annata il Liverpool chiuse al secondo posto a soli due punti di distacco, quindi in caso di sanzione vincerebbe il trofeo e “a tavolino”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, futuro Lautaro | Spunta la folle contropartita

Sarebbe una notizia importante anche per il capitano dei Reds Steven Gerrard, che nella sua carriera non ha mai vinto il campionato inglese ma potrebbe ottenerlo dopo il ritiro, anche se non avrebbe lo stesso sapore. La Lega indaga per le annate che vanno dal 2012 al 2016, le stesse che hanno portato la UEFA a sanzionare il club inglese.

Oltre all’esclusione alle competizioni europee e la possibile perdita dei pezzi più pregiati, dunque, il Manchester City di Guardiola, ‘sogno’ Juventus per il dopo Sarri, rischia un’altra batosta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, addio Sarri | Arriva la decisione di Guardiola

Calciomercato Inter, il Milan tenta il sorpasso per il colpo estivo

M.P.