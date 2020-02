Calciomercato Lazio e Inter, nuova offerta per Giroud: le ultime

Oltre alla lotta per il campionato, Lazio e Inter si contendono anche un obiettivo di calciomercato: Giroud. L’attaccante è stato già accostato ad entrambe.

Dopo la gara di ieri, le due squadre si sfidano anche per l’estate. Il calciomercato di Inter e Lazio, infatti, sembra già prendere il volo. Il nome per l’attacco è quello di Olivier Giroud. Dopo esser stato vicino ad entrambe le squadre nello scorso mercato di gennaio, il francese ora è tornato ad essere oggetto dei desideri di entrambi i club.

Calciomercato Lazio e Inter, per Giroud arrivano già le offerte

Giroud, rimasto al Chelsea a gennaio poiché i Blues non hanno trovato un sostituto, a fine stagione si libererà a parametro zero. Libero, quindi, di scegliere il progetto migliore. Ma anche la migliore offerta economica: quella della Lazio, come riportato dal portale le10sport.com, è già arrivata. Il calciatore con il suo entourage la stanno valutando, ma non è l’unica: sull’ex Arsenal, oggi 33enne, ci sono infatti anche il Tottenham e alcuni club di MLS. Da capire se il francese preferirà mettersi ancora in gioco nel calcio che conta o se invece preferirà godersi gli ultimi anni di carriera in una meta insolita come quella degli Stati Uniti. Certo è che dalla prossima estate Giroud non vestirà più i colori del Chelsea, visto che l’attaccante sembra esser finito totalmente fuori dai progetti tecnici dell’allenatore dei Blues, Frank Lampard.

Da capire, a questo punto, se il suo futuro sarà o meno in Serie A: manca ancora molto al calciomercato estivo, ma Inter e Lazio non sembrano voler perdere tempo.

G.N.