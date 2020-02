Calciomercato Juventus, futuro Guardiola | C’è l’annuncio!

Nelle ultime settimane il profilo di Pep Guardiola è stato accostato con insistenza alla Juventus: l’agente del manager catalano ha svelato il suo futuro

In casa Juventus non torna il sereno. Nonostante la vittoria contro il Brescia, Sarri è sempre al centro di numerosi rumors di calciomercato con il suo possibile addio al termine della stagione. Come eventuale sostituto si è diffusa con insistenza anche la voce di Pep Guardiola, attualmente al Manchester City, che non dovrebbe partecipare alle competizioni europee per i prossimi due anni a causa della sanzione inflitta dall’UEFA.

Calciomercato Juventus, l’agente di Guardiola svela il suo futuro

Come svelato dal portale spagnolo ‘elmundo.es’ è intervenuto anche l’agente del manager catalano, Josep Maria Orobitg, che ha voluto specificare: “Guardiola arriva sempre alla fine del suo contratto, che termina nel giugno 2021”. Sempre secondo indiscrezioni alla terza stagione al City lo stesso ex Barcellona avrebbe totale libertà per rescindere questo vincolo contrattuale.

Inoltre, sia che lui che Sterling avrebbero già comunicato che non andranno via al termine della stagione per proseguire la propria avventura al Manchester City. Secondo quanto svelato da Sky Sport edizione inglese Pep Guardiola avrebbe svelato allo spogliatoio durante la riunione: “Qualunque sarà il nostro campionato, io sarò ancora qui. Anche se ci retrocedono in League Two, sarò ancora qui. Questo è il momento di stare insieme”.

Le prossime sfide della Juventus saranno decisive per decidere il futuro di Maurizio Sarri: gli esami non finiscono mai.

