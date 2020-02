Calciomercato Juventus, post Sarri | Clamoroso nome a sorpresa

Nonostante la vittoria contro il Brescia, in casa Juventus ci sarebbero sempre malumori: per il post-Sarri idea a sorpresa

La Juventus torna alla vittoria con il Brescia dopo la sconfitta in trasferta contro l’Hellas Verona e il pari in Coppa Italia contro il Milan. La compagine bianconera è apparsa più pimpante rispetto alle ultime uscite stagionali, ma qualcosa si sarebbe rotto nell’ambiente Juve. Maurizio Sarri continua ad essere in bilico con l’allenatore toscano sempre criticato per le sue scelte e per il suo tipico gioco che non riesce a decollare a Torino.

Calciomercato Juventus, Capello l’idea folle di Agnelli

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere della Sera” per il post-Sarri ci sarebbe a sorpresa anche il nome di Fabio Capello. Il desiderio del presidente Agnelli potrebbe essere quello di provare a riprendere dopo tanti anni l’esperto allenatore italiano, molto amico del numero uno del club piemontese e pronto a riprendersi, proprio contro l’Inter, lo Scudetto cancellato da Calciopoli. L’altra idea già nota sarebbe quella di un altro ex, ossia Massimiliano Allegri, ancora sotto contratto con il club bianconero dopo l’addio al termine della scorsa stagione. Infine, le dichiarazioni del manager tedesco del Liverpool, Jurgen Klopp, hanno messo ulteriore pressione alla compagine di Sarri: “La migliore rosa mai vista”. L’obiettivo dell’allenatore toscano resta quello di provare ad arrivare fino in fondo nelle tre competizioni, soprattutto per quanto riguarda la Champions League che manca ormai da troppo tempo a Torino.

Negli ultimi giorni è tornato di moda anche il profilo del manager catalano del Manchester City, Pep Guardiola, che potrebbe sbarcare in Serie A dopo numerosi rumors degli ultimi anni.

Le prossime settimane saranno decisive per capire con certezza il futuro di Maurizio Sarri, sempre al centro di numerose polemiche. Capello resta l’idea folle.

