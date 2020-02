Alla vigilia della trasferta di Cagliari Gennaro Gattuso ha spiegato la clamorosa esclusione di Allan. Juventus e Inter in agguato

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno si è abbattuto ieri in casa Napoli. Gli azzurri in netta ripresa dopo le vittorie contro big del calibro di Lazio, Juventus ed Inter, devono però fare i conti con il caso legato ad Allan. A lanciare l’allarme un po’ a sorpresa è stato il solito Gennaro Gattuso, schietto e chiaro come sempre che ieri in conferenza stampa non le ha di certo mandate a dire al centrocampista brasiliano: “Allan non è convocato perché non si è allenato come piace a me. Ha fatto delle gran camminate e quindi è giusto e che resti a casa”. Un campanello d’allarme importante quello legato al mediano verdeoro che sta vivendo una stagione piuttosto complicata tra le polemiche post-Salisburgo ed i tanti problemi fisici che lo hanno colpito, e che gli impediscono di essere in campo dal 1′ minuto da circa un mese. Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Calciomercato Juventus e Inter, Allan in bilico: un profilo per l’estate

L’atteggiamento richiamato da Gattuso nei confronti di Allan evidenzia ancora una volta come il brasiliano non sia più sereno come nei giorni migliori. Una situazione delicata che evidentemente in estate potrebbe anche portare ad una cessione definitiva dopo averla sfiorata nel gennaio 2019 con le avance del PSG. Il mediano è in scadenza 2023 e non sarà comunque semplice strappare a buon mercato il sì di Aurelio De Laurentiis. Per caratteristiche e temperamento Allan potrebbe essere il calciatore perfetto per integrare il centrocampo di Conte, rappresentando magari una versione più giovane di Arturo Vidal.

Non solo l’Inter però, bensì anche la Juventus del grande ex Maurizio Sarri. L’ex Udinese è infatti esploso in via definitiva alla corte dell’attuale tecnico bianconero che potrebbe anche richiederlo a Torino. In coda la più remota ipotesi Milan, che dipenderebbe molto dall’eventuale accesso alla prossima Champions League.

