Calciomercato Juventus, il Barcellona non molla | Nuovo assalto

Tanti dubbi sul giocatore arrivato alla Juventus in estate: dalla Spagna arriva l’indiscrezione per cui il Barcellona lo vorrebbe per la prossima stagione

In questo inizio di seconda parte della stagione, la Juventus sta faticando a trovare continuità nelle prestazioni. Oltre al mister Maurizio Sarri, sono molti i giocatori che si trovano in discussione al momento. Uno di questi sembrerebbe essere un componente della difesa, che con le sue prestazioni altalenanti starebbe facendo riflettere la dirigenza per il suo futuro a Torino. Su di lui sempre l’occhio vigile di una big spagnola.

Calciomercato Juventus, dubbi su de Ligt: Barcellona alla porta

Nel momento difficile della Juventus, uno dei giocatori più in discussione sembrerebbe essere Matthijs de Ligt, difensore arrivato in estate dall’Ajax. Il calciatore olandese con le sue prestazioni sotto le aspettative, avrebbe messo in dubbio la propria conferma in bianconero. Sul giocatore da tempo c’è l’interesse del Barcellona, che sfidò la Juventus proprio la scorsa estate. Secondo ‘Don Balon‘, in caso di partenza di Umtiti i catalani sarebbero pronti ad avanzare un’offerta ai bianconeri. Il calciatore classe 1999 fu acquistato dalla squadra juventina per 86 milioni la scorsa estate, un investimento importante vista la giovane età del giocatore. Per il difensore olandese il club spagnolo sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 80 milioni, ma la Juventus sicuramente cercherà di ottenere di più per non fare una minusvalenza. Il numero quattro juventino in Spagna andrebbe ad occupare il posto di erede di Piquè, ritrovando l’ex compagno De Jong. Staremo a vedere se il giocatore riuscirà a riscattare una stagione fino ad ora sotto le aspettative e se i bianconeri decideranno di aprire alla sua cessione.

