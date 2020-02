La sentenza dell’Uefa che ha estromesso il Manchester City dalle competizioni europei per i prossimi due anni avrà ripercussioni sul calciomercato

Continua a tenere banco, e non solo in Inghilterra, la sentenza dell’Uefa che ha estromesso il Manchester City dalle competizioni europee per le prossime due stagioni. Una decisione che ha gettato nello sconforto i tifosi dei Citiziens, preoccupati anche per le tematiche di calciomercato. Già da ieri, ad esempio, si è tornato a parlare di un possibile addio di Pep Guardiola, accostato nuovamente alla Juventus dopo i rumors estivi.

Squalifica Manchester City, bomba clamorosa

Per quanto riguarda i vari Bernardo Silva, de Bruyne, Gundogan, Gabriel Jesus, Aguero e via discorrendo, potrebbero aprirsi delle scenari veramente clamorosi. Secondo l’avvocato di diritto sportivo, John Mehrzad, infatti, i calciatori potrebbero addirittura chiedere la rescissione del contratto. “Probabilmente il City non ha rispettato i loro contratti, dando ai giocatori il diritto di lasciare il club o di chiedere condizioni migliori per restare. Possono sostenere che i loro contratti sono peggiorati dopo questa sentenza e liberarsi diventando degli svincolati”.