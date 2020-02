Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: arriva il capitano

Arriva dalla Spagna una notizia che fa sognare i tifosi della Juventus: l’ex compagno di squadra di Ronaldo potrebbe raggiungere il portoghese a Torino

Il momento che sta vivendo la Juventus in questo inizio di seconda parte di stagione non è sicuramente dei migliori. La sconfitta contro il Verona nell’ultimo turno di campionato ed il pareggio per 1-1 contro il Milan, agguantato all’ultimo grazie al rigore di Cristiano Ronaldo, hanno evidenziato molte lacune. Per la difesa la società bianconera sembrerebbe aver messo gli occhi su un giocatore del Real Madrid, che a Torino ritroverebbe il portoghese.

Calciomercato Juventus, colpo in difesa: Ramos nel mirino

In una stagione in cui la Juventus di Maurizio Sarri sembrerebbe non riuscire a trovare continuità nelle prestazioni, le lacune sembrerebbero essere molte anche a livello difensivo. Dalla Spagna arriva la notizia di un nuovo possibile colpo dal Real Madrid per i bianconeri. Secondo ‘Diariogol‘, la Juventus starebbe monitorando la situazione tra il club spagnolo ed il difensore Sergio Ramos. Il capitano dei ‘blancos’ ha il contratto in scadenza nel 2021 e per il rinnovo le parti non avrebbero ancora trovato un accordo. Secondo il sito spagnolo, la Juventus al momento sarebbe incerta del futuro di Giorgio Chiellini, che dopo il grave infortunio non si sa a che livelli riuscirà a tornare in campo. Così per sostituire il colosso italiano in difesa, i bianconeri starebbero pensando proprio al giocatore spagnolo. In caso di approdo a Torino lo spagnolo ritroverebbe anche il suo ex compagno Cristiano Ronaldo, con il quale il rapporto si era incrinato dopo la partenza del portoghese da Madrid. Trattativa ancora non aperta, ma la Juventus continua ad essere vigile sulla situazione tra il club spagnolo ed il giocatore.

