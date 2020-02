Inter, il rinforzo in attacco potrebbe arrivare dal Manchester City se dovesse partire Lautaro Martinez: pista Gabriel Jesus.

Protagonista sin qui di un’eccellente stagione, Lautaro Martinez sta attirando su di sé l’interesse di numerosi club europei. L’argentino è infatti nel mirino di Real Madrid, Barcellona e Manchester City. Una sua cessione non è nei piani dell’Inter, ma se qualche società dovesse presentarsi con i 111 milioni della clausola rescissoria, il club nerazzurro potrebbe farci ben poco.

Calciomercato Inter, ipotesi Gabriel Jesus

Con la cessione di Lautaro Martinez, l’Inter avrebbe un ricco tesoretto da reinvestire sul mercato. In primis servirebbe chiaramente un colpo in attacco per rimpiazzare l’argentino e il sogno, in questo senso, resta Pierre-Emerick Aubameyang. Attenzione però all’ipotesi Gabriel Jesus. Con il Manchester City fuori dalla Champions League, diversi giocatori potrebbero lasciare il club.

Il centravanti brasiliano potrebbe essere proprio tra questi. Legato ai ‘Citizens’ con un contratto valido sino al giugno 2023, Gabriel Jesus potrebbe però decidere di forzare la mano e dire addio alla società inglese vista la mancata possibilità di disputare la Champions League.

Calciomercato Inter, occasione per l’attacco

E il club nerazzurro potrebbe rappresentare proprio la giusta occasione in questo senso. L’operazione dipenderebbe chiaramente dalla eventuale cessione di Lautaro Martinez. L’argentino è un profilo gradito proprio dal City, ma l’assenza forzata dalla Champions potrebbe incidere e non poco sul mercato. Si parla già di un’intesa di massima tra Gabriel Jesus e l’Inter sulla base di un contratto da 6,5 milioni a stagione più bonus.

L’Inter riflette e valuta dunque eventuali strategie in vista dell’estate. Pronta a considerare l’ipotesi di perdere il ‘Toro’ e di doverlo sostituire con l’uomo giusto.

