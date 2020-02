Calciomercato Juventus, via il flop | Clamoroso ritorno!

Calciomercato Juventus, in vista un addio clamoroso: flop tra i bianconeri, Paratici può cederlo già a giugno

Juventus che sta per entrare nella parte cruciale della stagione. Bianconeri che sono al comando della classifica, pronti a debuttare nella fase a eliminazione diretta in Champions League e padroni del loro destino in Coppa Italia. Ma la squadra di Sarri, fin qui, non ha entusiasmato e il rendimento di molti giocatori è stato davvero al di sotto delle attese. Al punto che il CFO Paratici, in vista della prossima annata, già pensa a numerose cessioni eccellenti. Tutti o quasi sotto esame, la Juve ha ambizioni assolute e non si può sbagliare.

Calciomercato Juventus, flop Ramsey: gli scenari

Uno tra i giocatori che ha maggiormente deluso fin qui è stato Aaron Ramsey. Il gallese era arrivato in Italia con grandi attese, vista la sua classe, ma il suo rendimento non è stato all’altezza. Maurizio Sarri lo ha difeso, ma i numerosi piccoli infortuni non gli hanno dato continuità. Poco brillante come trequartista, l’ex Arsenal è stato acquistato a zero nella scorsa annata e potrebbe dire addio già al termine della stagione.

Secondo il ‘Mirror’, il giocatore potrebbe addirittura ritornare all’Arsenal. Paratici vorrebbe mettere a segno una plusvalenza importante, fondamentale per le casse del club. Ma la strategia potrebbe anche essere un’altra. A Ramsey non mancano estimatori in Premier League e il giocatore potrebbe essere proposto al Chelsea nell’operazione Jorginho, vero e proprio pallino di Sarri a centrocampo.

N.L.C.