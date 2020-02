Inter, Conte trema | La strategia del Barcellona per Lautaro

Il Barcellona torna sul mercato degli attaccanti dopo l’emergenza per i troppi infortuni. I Blaugrana cercano un calciatore compatibile con il colpo Lautaro

È stato un inizio del 2020 complicato per il Barcellona, che ha perso sia la vetta della classifica che diversi giocatori fondamentali. Suarez e Dembelè si sono infortunati gravemente, il primo tornerà a maggio inoltrato mentre il secondo ha ormai finito la stagione, rientrerà in estate. A causa di un cavillo nel regolamento, però, il Barcellona può acquistare un nuovo attaccante vista l’emergenza.

In attesa del colpo estivo in avanti, la dirigenza Blaugrana si è riunita ieri per discutere sul nuovo elemento da comprare. Come riporta il Mundo Deportivo, nel taccuino degli spagnoli ci sarebbero quattro calciatori in particolare. Il favorito sembrerebbe Angel del Getafe (32 anni), poi ci sono Lucas Perez dell’Alavez (26) e Loren Moron del Betis (26). Infine ci sarebbe stata anche la proposta di Roger Marti del Levante (29), ma questa opzione sembrerebbe ormai scartata.

Barcellona, un nuovo attaccante in arrivo prima del colpo Lautaro

Sempre come riportato dal quotidiano spagnolo, questo acquisto del Barcellona servirebbe solo a tamponare l’emergenza del momento. Il nuovo attaccante sarà utilizzato solo in Liga e arriverà per una cifra intorno ai 10-15 milioni di euro. La scelta dei dirigenti catalani dovrebbe essere fatta anche in funzione del colpo estivo. Gli spagnoli sembrerebbero ormai intenzionati a strappare all’Inter Lautaro Martinez nella prossima sessione di mercato pagando la clausola di 111 milioni di euro. Proprio per questo, l’attaccante che arriverà in queste ore sarà scelto anche per la sua compatibilità con l’argentino. I Blaugrana non vogliono acquistare un giocatore extracomunitario per lasciare uno slot libero in estate, probabilmente per non togliere spazio all’attaccante dell’Inter.

Dall’Argentina intanto si parla di un interessamento del Real Madrid per Lautaro Martinez, i Blancos vorrebbero provare a strappare l’argentino ai rivali storici. Essendoci una clausola, anche la società di Florentino Perez potrebbe cercare l’accordo con il giocatore per battere la concorrenza del Barcellona.

M.P.