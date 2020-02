Calciomercato, bomba Juventus | “Bloccato il nuovo allenatore”

Maurizio Sarri non sta attraversando un ottimo momento di forma sulla panchina della Juventus: il sostituto già bloccato per la prossima stagione

Tutto cambia velocemente del calcio. Dopo una prima parte di stagione davvero interessante, le ultime sconfitte in trasferta hanno riportato grossi malumori in casa Juventus: così il futuro di Maurizio Sarri resta sempre in bilico. La stessa società bianconera starebbe già al lavoro per individuare profili interessanti in vista della prossima stagione come possibili sostituti: non solo Pep Guardiola, spunta a sorpresa un accordo già chiuso.

Calciomercato Juventus, Simone Inzaghi bloccato

Come svelato dal giornalista di SportMediaset su Twitter, Maurizio Pistocchi, la Juventus avrebbe già bloccato, stando a fonti molto vicine alla società bianconera, Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. L’allenatore biancoceleste è protagonista con la Lazio, trovandosi ad un punto di distanza in classifica proprio da Juventus e Inter. Già in passato il suo profilo sarebbe stato visionato dalla dirigenza torinese per il post Allegri, in primis da Paratici con i due che sono molto amici da tanto tempo. Per adesso Inzaghi è concentrato sul campo cercando di far sognare tutto l’ambiente nella Capitale, voglioso di successi dopo tantissimi anni. La stagione resterà memorabile, ma già nella prossima giornata di campionato ci giocherà una sfida decisiva contro l’Inter.

I prossimi mesi saranno decisivi per capire davvero con più esattezza il futuro di Sarri e dello stesso allenatore piacentino, pronto al salto di qualità alla guida della Juventus. Il club bianconero è sempre al lavoro programmando anzitempo la stagione del futuro: tutto ruoterà logicamente intorno ai risultati.

