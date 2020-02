Calciomercato Inter, colpo a sorpresa | Si punta il bianconero

Clamorosa trattativa con l’Inter che sarebbe pronta a mettere in piedi un’importante operazione di mercato con la Juventus.

Clamorosa trattativa con l’Inter che sarebbe pronta a mettere in piedi un’importante operazione di mercato con la Juventus. I nerazzurri infatti potrebbero puntare il forte calciatore della Vecchia Signora che passerebbe di conseguenza nel nuovo club con un inaspettato cambio di maglia. Si tratta di una situazione da monitorare con la dirigenza pronta a fiondarsi su di lui per andare a rinforzare la zona mediana del campo. Si tratterebbe di un importante colpo per la squadra allenata da mister Conte.

Leggi anche —> Calciomercato Juve e Inter, Real su Milinkovic-Savic | La richiesta di Lotito

Leggi anche —> Calciomercato Inter, ennesimo flop | Cessione in vista a giugno!

Calciomercato Inter, lo ‘scippo’ alla Juventus

Il club meneghino si sarebbe fatto avanti nelle ultime ore e, secondo quanto affermato dal Corriere dello Sport, un incontro tra il calciatore ed il vicepresidente dell’Inter, Zanetti, avrebbe aperto le porte per l’importante operazione di mercato. Trovatosi casualmente nello stesso ristorante, avrebbero parlato di un trasferimento che sarebbe importante per la squadra meneghina. Da tempo infatti la società cerca un calciatore che si metta al servizio dei compagni e che soprattutto possa dare sostanza e qualità in mezzo al campo.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, 100 milioni per il nuovo Ronaldo

Leggi anche —> Calciomercato Milan, suggestione Allegri | Il primo colpo dall’Inter!

Calciomercato Inter, ecco chi potrebbe arrivare

Leggi anche —> Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Altro addio con la clausola

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, svolta in attacco | L’annuncio del dirigente

Il calciatore in questione è Cuadrado che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe finito proprio nel mirino del club nerazzurro che vedrebbe di buon occhio una trattativa per arrivare al colombiano. Insomma, un centrocampista che farebbe comodo al team interista che potrebbe affidare a lui la fascia per fare un ulteriore salto di qualità in vista della prossima stagione.

Leggi anche —> Calciomercato Inter, futuro Icardi | L’annuncio dalla Francia

Naturalmente si tratta di una suggestione che potrebbe rimanere tale anche se spesso Conte ha mostrato il proprio apprezzamento per Cuadrado, calciatore che ha sempre dato il massimo in mezzo al campo e che potrebbe quindi essere scelto dai nerazzurri imbastendo una trattativa con la Juventus, la quale sarebbe pronta a cedere il giocatore.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus e Inter, beffate le italiane | Assalto dalla Spagna

G.S.