Juventus, Poste Italiane contro Sarri | Il comunicato ufficiale!

L’azienda ha replicato alle parole dell’allenatore bianconero in conferenza stampa

Poste Italiane contro Sarri. In seguito alle dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore della Juventus (“Se non volevo essere sotto esame avrei fatto domanda alle Poste”), è infatti arrivata la replica dell’azienda attraverso il seguente comunicato ufficiale: “Poste Italiane invita il signor Sarri a dedicare qualche minuto del suo prezioso tempo per informarsi che Poste è la più grande azienda del Paese, che viene scelta dai giovani laureati come tra le aziende più attrattive in cui lavorare, che è riconosciuta tra le prime 500 aziende al mondo per qualità della vita lavorativa, che ha realizzato tra le migliori performance di borsa nel 2019 e che si colloca al terzo posto, a livello mondiale, tra le aziende italiane per immagine e reputazione”.

Juventus, Poste Italiane risponde a Sarri

Il momento per Maurizio Sarri è di quelli difficili. La sconfitta con il Verona ha alimentato dubbi e incertezze per il continuo della stagione. A questo vanno aggiunte le critiche dei tifosi e non solo, visto che sull’allenatore toscano sono arrivate anche le voci su un addio precoce. In questo senso fa rumore la possibilità di arrivare a Guardiola, che potrebbe lasciare il City in caso di nuovo fallimento europeo. Ora anche Poste Italiane che si scaglia contro le dichiarazioni dell’ex Napoli.

“Gli esami dunque – contrariamente a quanto sostiene Sarri – alle Poste ci sono eccome e l’azienda ne risponde ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni. Lo aspettiamo per constatare di persona il nostro lavoro quotidiano, in una delle nostre 15 mila sedi operative”.

