Calciomercato Milan, pronto a dire addio | C’è lo scambio

Uno scambio clamoroso sarebbe pronto ad essere messo in campo con il Milan che rinuncerebbe al proprio top player.

Uno scambio clamoroso sarebbe pronto ad essere messo in campo con i rossoneri che rinuncerebbero al proprio top player. I rossoneri infatti lavorano affinché possa approdare al Diavolo il calciatore che già in passato è stato in Italia, ma che ha lasciato il campionato nostrano senza troppi rimpianti a causa di un rendimento non proprio idilliaco. Ora la chance di potersi rilanciare con la maglia del club allenato da Pioli. Insomma, una ghiotta occasione per lui e per la società di andarsi a rinforzare con un calciatore di assoluto livello.

Calciomercato Milan, il colpo per il centrocampo

La squadra italiana potrebbe vedere l’arrivo del calciatore militante ora in Ligue One con uno scambio da far impazzire i tifosi. Si tratterebbe di un’operazione di mercato che permetterebbe di portare a casa un giocatore di qualità e quantità in mezzo al campo per fare un nuovo e importante salto di qualità. Inoltre, per quanto riguarda l’addio, si ragiona a due opzioni, con i due calciatori pronti ad andar via, ma con l’incertezza che regna sovrana per il loro futuro. Ecco quindi cosa potrebbe accadere.

Calciomercato Milan, ecco chi parte e chi arriva

Tra i giocatori che potrebbero lasciare per far spazio al nuovo arrivo, troviamo sicuramente Kessie e Paqueta. Uno dei due potrebbe essere il prescelto in uno scambio per portare a Milano Bakayoko. Molto dipende dal futuro di quest’ultimo, siccome al momento è in prestito al Monaco, ma resta di proprietà del Chelsea.

Nel caso in cui i francesi non lo riscattassero, il papabile per uno scambio sarebbe Paqueta, mentre in caso contrario, sale l’ipotesi Kessie, spesso e volentieri accostato al Monaco. Insomma, tutto pronto per metter su una trattativa di livello e che potrebbe permettere al club italiano di portare a casa una vecchia conoscenza del campionato.

