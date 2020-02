Calciomercato Juventus, Agnelli ne fa fuori sei!

Momento delicato per la Juventus, sei giocatori stanno deludendo. Gli ultimi mesi saranno cruciali per dimostrare il loro valore e scongiurare l’addio

È un momento delicato in casa Juventus, il ko di Verona ha tolto tante certezze ai bianconeri. Una rimonta del genere a subita a 15 minuti dalla fine lancia un campanello d’allarme in vista di impegni ben più importanti. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha un rendimento inferiore rispetto al passato, troppi gol subiti e troppe sconfitte. Il campionato è apertissimo, tra Napoli e Verona sono stati utilizzati i jolly a disposizione e ora non si possono più commettere passi falsi. Lazio e Inter continuano a volare e per vincere lo scudetto servono 15 gare quasi perfette.

Tra febbraio a marzo ci sono scontri fondamentali per la stagione della ‘Vecchia Signora’, a partire dagli ottavi di Champions League contro il Lione fino ad arrivare allo scontro diretto con l’Inter. I bianconeri sono costretti e ricompattarsi e ripartire perché la stagione non è per niente compromessa.

Juventus, qualcosa non va: avvertiti sei giocatori

Visto il momento difficile, il presidente Andrea Agnelli ha preso in mano la situazione per capire cosa non va. La Juventus è pienamente in corsa in tutte le competizioni, per cui deve dare una sterzata decisiva per migliorare il rendimento e vivere tre mesi da sogno. Secondo quanto riporta AS, la società non starebbe gradendo le prestazioni di sei giocatori in particolare.

I nomi citati sono quelli di Miralem Pjanic, Blaise Matuidi, Federico Bernardeschi, Douglas Costa, Alex Sandro e Gonzalo Higuain. Secondo il giornale spagnolo, questi giocatori sembrerebbero a rischio cessione e avrebbero gli ultimi mesi di questa stagione per dimostrare ancora il loro valore.

Il primo esame è quello di domani sera contro il Milan in Coppa Italia. È importante partire bene al San Siro per cercare di facilitare l’accesso alla finale.

