La situazione di Blaise Matuidi è in bilico, il francese è in scadenza e potrebbe non rinnovare con la Juventus. Il sostituto può arrivare dalla Premier League

Sono diverse le difficoltà che la Juventus sta riscontrando a centrocampo in questi mesi. I bianconeri sembrano privi di quel giocatore che può cambiare la gara da un momento all’altro con invenzioni importanti. La piccola crisi che sta vivendo la squadra allenata da Maurizio Sarri mette in mostra alcune lacune che in passato si notavano meno facilmente. Un nome che sta deludendo è Blaise Matuidi, campione del mondo del 2018, che in questa stagione non sta riuscendo a incidere in positivo.

Meno i palloni recuperati, più quelli sbagliati e consegnati agli avversari. Il calciatore francese da agosto in poi ha collezionato 27 presenze e una rete e il suo contratto in bianconero scade a giugno. C’è qualche voce di rinnovo, ma il tempo stringe e le parti potrebbero anche separarsi in caso di mancato accordo. I 32 anni del centrocampista non agevolano la situazione, la ‘Vecchia Signora’ potrebbe pensare anche di ringiovanire il reparto.

Juventus, possibile addio con Matuidi: idea Doucoure per sostituirlo

Nel caso in cui dovesse partire Blaise Matuidi, la Juventus potrebbe puntare su un centrocampista con caratteristiche simili, ma con un’età diversa. Un nome potrebbe essere quello di Abdoulaye Doucoure. Il centrocampista classe 1993 è di proprietà del Watford e vanta 83 presenze e 11 reti nei tre anni vissuti in Premier League. È principalmente un mediano dotato di buon fisico, in grado di recuperare palloni e far partire i contropiedi.

Bravo negli inserimenti senza palla e nel gioco aereo. La sua squadra è attualmente penultima in classifica, a -1 dalla zona salvezza, per cui in caso di retrocessione potrebbero aumentare notevolmente le possibilità di una sua partenza.

M.P.