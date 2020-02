Calciomercato Milan, addio Champions | Sarà addio a fine stagione

La sconfitta nel derby contro l’Inter ha riportato grossi malumori in casa Milan: senza Champions sarà sicuramente addio

Nel calcio tutto cambia velocemente, soprattutto quando si parla di risultati. Dopo un ottimo ruolino di marcia, il Milan è tornato a cadere in campionato davanti al proprio pubblico nell’entusiasmante derby contro l’Inter. Il primo tempo dei rossoneri è stato super, poi nella ripresa è subentrata la voglia e la cattiveria della squadra di Conte che ha segnato ben quattro gol.

Calciomercato Milan, addio Pioli senza Champions

Il futuro di Stefano Pioli è strettamente legato ai risultati. In caso di mancata qualificazione alla prossima Europa, il suo addio sarà imminente. Il club rossonero starebbe già vagliando possibili nomi come sostituti. Ora Pioli dovrà tornare a lavorare cercando di riportare serenità all’interno del suo spogliatoio per provare la risalita in classifica. In 18 partite il Milan ha vinto otto volte con cinque pareggi e cinque sconfitte sotto la sua stagione: ora c’è bisogno di qualcosa in più.

In parte l’allenatore emiliano ci è riuscito dopo i risultati negativi collezionati con Marco Giampaolo. Con il ritorno di Ibrahimovic, inoltre, le dinamiche sono migliorate sotto ogni punto di vista con la possibilità di vedere tante vittorie nelle ultime settimane tra campionato e Coppa Italia. Il futuro per ogni allenatore è sempre in bilico: tutto passa tra vittorie e sconfitte. Si sa, il destino per ogni tecnico è legato strettamente ai risultati. E così anche il futuro del campione svedese sarà da valutare.

