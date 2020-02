Calciomercato Inter, futuro Icardi | L’annuncio dalla Francia

Dopo aver realizzato un grande avvio in Francia Mauro Icardi si è bloccato realizzando solo un gol nelle ultime otto gare. Tante difficoltà per l’argentino: l’annuncio di Tuchel.

Dopo una lunga estate di tira e molla Mauro Icardi è volato a Parigi lasciando non senza polemiche l’Inter con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto. Nonostante un grande avvio sotto la Torre Eiffel, il futuro prossimo del bomber argentino è ancora tutto da decifrare. A Parigi infatti Icardi ha rotto immediatamente il ghiaccio comunicando presto con la lingua a lui più conosciuta: i gol. Il magic moment però è durato poco ed ora appare piuttosto in difficoltà con appena una rete nelle ultime 8 gare tra coppe e campionato. L’attaccante argentino non sta attraversando un momento di forma eccezionale e il Paris Saint Germain inizia ad avere dei dubbi sul suo riscatto. Per le altre news di mercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Icardi in difficoltà: il messaggio di Tuchel

Icardi ha segnato 17 gol nelle prime 19 partite con la maglia del PSG, poi dopo la tripletta realizzata contro il Saint-Etienne in Coppa di Lega, l’ex interista si è bloccato con un solo centro nelle successive otto. Un calo evidente che non fa star tranquilli i francesi che hanno bisogno di un bomber al top per la fase calda della stagione e per i prossimi anni visto il prossimo addio di Cavani. La lunga riflessione del Paris è quindi iniziata. L’Inter dal canto suo spera nel riscatto per non ritrovarsi nuovamente con una patata bollente in estate.

Alla vigilia della sfida dei quarti di finale di Coppa di Francia contro il Dijon, il tecnico del Paris Saint Germain, Thomas Tuchel ha provato a smorzare i toni sulla crisi di Icardi: “Con gli attaccanti è sempre così: hanno bisogno di segnare. Dà fiducia e ha esperienza, sa che a volte è più complicato nel mezzo di una stagione, sono convinto che continuerà a lavorare e a provare. Tutti lo aiuteranno a rendergli le cose più facili”. Parole di apertura nei confronti dell’ex nerazzurro che si gioca il futuro.

