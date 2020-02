Il solito Goran Pandev regala altri tre punti preziosi al Genoa: continua il momento negativo del Cagliari che non riesce più a vincere

Ancora una sconfitta per il Cagliari: decide il solito Goran Pandev che regala una vittoria importantissima in ottica salvezza per il Genoa. Nel finale sciupone Joao Pedro che sbaglia clamorosamente un gol già fatto.

Tabellino, Genoa-Cagliari 1-0

Le pagelle della sfida offerte da calciomercato.it

Genoa-Cagliari 1-0

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione (dal 39′ Pandev), Radovanovic, Schone (dal 52′ Ankersen), Sturaro, Criscito; Sanabria, Pinamonti (dal 75′ Cassata). A disposizione: Barreca, Goldaniga, Eriksson, Iago Falque, Jagiello, Favilli, Destro, Marchetti, Jandrei. All.: Nicola.

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore (dal 24′ Mattiello), Pisacane, Klavan (dal 77′ Pereiro), Pellegrini Lu.; Faragò (dal 14′ Walukiewicz), Nandez, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. A disposizione: Lykogiannis, Birsa, Paloschi, Ragatzu, Olsen. All.: Maran.

Arbitro: Gianpaolo Calvarese (Sez. di Teramo)

Marcatori: 43′ Pandev (G)

Ammoniti: 15′ Cacciatore (C), 21′ Pinamonti (G), 28′ Simeone (C), 53′ Nainggolan (C), 78′ Pereiro (C), 79′ Mattiello (C), 81′ Radovanovic (G), 92′ Sturaro (G), 93′ Nandez (C)

Espulsi:

Video, highlights Genoa-Cagliari 1-0

G.S.