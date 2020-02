Calciomercato Juventus, addio all’argentino | C’è il sostituto

Gonzalo Higuain si è ripreso la Juventus per questa stagione, ma il suo futuro è in bilico. I bianconeri potrebbero ringiovanire l’attacco con un altro argentino

Dopo momenti di alti e bassi, Gonzalo Higuain è tornato un elemento importante della Juventus. Solo una stagione fa sembrava ai margini del progetto dei bianconeri, che lo avevano ceduto al Milan prima e al Chelsea poi. L’attaccante argentino aveva reso meno del solito e sembrava in una fase calante continua, ma in estate si è messo al lavoro e ha convinto lo staff tecnico della Juventus, che ha deciso di puntare per un altro anno sul calciatore classe 1987. Fin qui Higuain si è comportato più che bene, dimostrando di essere uno dei più preparati per quanto riguarda i movimenti richiesti dal tecnico Sarri. Nelle 29 gare giocate, sono arrivate 8 reti molto importanti e alcune delle quali decisive. Se per Dybala si parla di un rinnovo, però, non succede lo stesso per Higuain. L’argentino è prossimo ai 33 anni ed è per questo che la Juventus potrebbe cederlo nella prossima estate.

Calciomercato Juventus, Higuain via: Icardi può sostituirlo

Come riporta calciomercato.it, Fabio Paratici potrebbe lavorare in questi mesi per trovare un sostituto del ‘Pipita’. L’attaccante argentino ha un contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe andar via in estate per garantire un guadagno alla ‘Vecchia Signora’. La sua cessione potrebbe concretizzarsi per una cifra intorno ai 20-25 milioni di euro. Anche con l’aiuto di quei soldi, la Juventus vorrebbe ringiovanire il reparto avanzato e potrebbe tornare di moda un nome già cercato in passato.

Parliamo di Mauro Icardi: il PSG potrebbe riscattarlo in estate in cambio di 70 milioni di euro, ma non è da escludere un tentativo dei bianconeri per riportarlo nelle vicinanze di Milano, sistemazione gradita alla famiglia dell’argentino.

