Juventus e Inter pensano già al prossimo calciomercato: possibile scambio tra due esterni, ma i bianconeri puntano i piedi sul conguaglio economico.

Il calciomercato invernale è appena finito, ma Juventus e Inter pensano già alla prossima stagione. I due club, però, devono badare alle rispettive finanze, cedendo prima di poter comprare. In questo senso, per rispettare i paletti imposti dal Fair Play Finanziario, c’è bisogno di registrare plusvalenze. L’idea potrebbe prendere piede nei prossimi mesi, con un esterno che da Torino si muoverebbe verso Milano e l’altro a fare il percorso inverso.

Calciomercato Juventus e Inter, nodo economico per lo scambio di esterni

L’esterno dell’Inter, in realtà, a Torino c’è già stato. Sponda Toro, però. Si tratta di Danilo D’Ambrosio: il campano, dopo diverse stagioni dall’ottimo rendimento, con il 3-5-2 di Conte sta facendo fatica a trovare minuti in campo, scalzato sia dalla linea a tre difensiva che da quella a cinque di centrocampo. Specialmente con gli arrivi di Young e Moses, il futuro di D’Ambrosio all’Inter appare sempre più complicato. Un profilo ideale, invece, sembra essere quello di Cuadrado: riciclato come terzino da Sarri, il colombiano è alla sua quinta stagione in bianconero e la sua esperienza all’ombra della Mole potrebbe chiudersi presto. Magari proprio trasferendosi all’Inter, con D’Ambrosio che andrebbe invece a rimpinguare la colonia italiana della Juve.

Le quote d’ammortamento dei due giocatori sono molto basse vista la lunga militanza di entrambi nei rispettivi club. Per questo, uno scambio tra i due sarebbe finanziariamente conveniente per entrambe le società. Il problema però potrebbe essere legato al lato economico: l’idea dell’Inter, infatti, potrebbe essere quella di uno scambio alla pari, mentre la Juventus potrebbe volere anche un conguaglio (probabilmente tra i 10 e i 15 milioni di euro). Situazione che al momento sembra dunque difficile, ma non è detto che non possa sbloccarsi durante il prossimo calciomercato.

G.N.