Il calciomercato è appena terminato ma Milan e Juventus guardano già al futuro: possibile uno scambio alla pari

Tanti i movimenti nell’ultimo calciomercato per il Milan, pochi invece per la Juventus, che però si è assicurata Kulusevski per giugno. A giungo, infatti, per entrambe potrebbe esserci una piccola rivoluzione tecnica. Il Milan ha cambiato in corsa allenatore, modulo e giocatori di riferimento, vendendo due (Piatek e Suso) dei tre giocatori chiave dello scorso anno. Il terzo è Paqueta, che proprio in estate potrebbe partire. Dove? Alla Juventus, che ha bisogno di mettere mano pesantemente al centrocampo, il reparto che ha convinto meno fino a questo momento. L’idea, però, è quella di fare uno scambio alla pari con i rossoneri, inserendo Danilo, anche lui finora poco incisivo nelle tattiche di Sarri.

Calciomercato Juventus, Paqueta in estate: nuova idea di scambio!

Paqueta-Juventus, l’idea potrebbe essere quella di fare uno scambio alla pari con i rossoneri, inserendo Danilo (e non Bernardeschi), anche lui finora poco incisivo nelle tattiche di Sarri. Paqueta è arrivato un anno fa circa dal Flamengo per una cifra molto importante, circa 35 milioni di euro più bonus. Nei primi mesi al Milan ha incantato e convinto tutti, tanto da raggiungere la Nazionale brasiliana e l’interesse di club molto importanti come il Paris Saint-Germain. In questo campionato, però, il brasiliano ha perso ritmo e titolarità, ed ora per i rossoneri il rischio più grande si chiama svalutazione. L’idea, a questo punto, è quella di inserirlo in uno scambio: per questo, nel prossimo calciomercato, potremmo vedere Paqueta con la maglia della Juventus e Danilo con quella del Milan. Anche l’esterno ex Porto è arrivato dal Manchester City per una cifra importante, circa 30 milioni di euro, anche se inserito nell’operazione Cancelo. Per questo motivo, per la Juventus sarà importante non registrare una minusvalenza: inserendo il brasiliano in uno scambio questo rischio è praticamente inesistente. Naturalmente, poi, c’è il campo: al Milan serve un terzino titolare a destra, mentre la Juventus necessita di innesti convincenti a centrocampo. Uno scambio, quindi, che sarebbe conveniente per entrambi i club sia dal punto di vista economico che sportvo.

