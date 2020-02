Calciomercato Juventus, doppio colpo a sorpresa dalla Premier League

La Juventus sarebbe pronta a fiondarsi sui forti calciatori che potrebbero arrivare a breve a Torino. Ecco di chi stiamo parlando.

La Juventus sarebbe pronta a fiondarsi sui forti calciatori che potrebbero arrivare a breve a Torino. Ecco di chi stiamo parlando. Il mercato estivo potrebbe infatti riservare importanti sorprese ai bianconeri col doppio colpo in entrata che permetterebbe di avere un grosso salto di qualità in mezzo al campo per la squadra allenata da Sarri. Insomma, un calciatore a centrocampo ed uno sull’esterno da tenere in considerazione per il futuro. Entrambi calciatori che potrebbero tornare in Italia siccome ci sono già passati nelle scorse stagioni.

Calciomercato Juventus, l’acquisto per il centrocampo

La vecchia signora sarebbe pronta all’assalto del forte metronomo del centrocampo che in passato ha deliziato i campi della Serie A. Un calciatore di gran livello che potrebbe sbarcare nuovamente nel campionato nostrano per provare a dare una nuova svolta alla stagione del club torinese. Insomma, si tratta di un vero e proprio acquisto di qualità e potremmo aggiungere anche di esperienza, affinché il club si rinforzi e provi il tanto agognato aggancio alla Champions League, obiettivo dichiarato della squadra allenata da Sarri. Se non arriverà quest’anno, sarà infatti l’anno prossimo quello decisivo.

Calciomercato Juventus, i due nomi per rinforzare la rosa

Il primo nome sul taccuino di Sarri è senza alcun dubbio Jorginho, calciatore già avuto alle proprie dipendenze ai tempi del Napoli e che in questi due anni bene sta facendo con la casacca Blues. L’italo-brasiliano sarebbe tentato tanto che l’agente ha dichiarato: “Valuteremo a fine stagione il suo futuro”. Apertura quindi all’addio, così come Emerson Palmieri. L’esterno brasiliano è un altro dei pupilli del tecnico che vorrebbe puntare su di lui per rinforzare la fascia. Un giocatore di qualità e sostanza pronto a fare al caso dell’ex allenatore del Napoli. Insomma, pronto il doppio assalto a due pedine fino ad ora fondamentale nell’economia del gioco inglese.

