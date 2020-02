Calciomercato Milan, retroscena Piatek: un’altra squadra di Serie A

Piatek è stato ceduto all’Hertha Berlino nelle battute conclusive del calciomercato invernale. Eppure secondo quanto rivelato da Daniele Faggiano la destinazione poteva essere anche un’altra.

Nell’ultimo giorno della campagna trasferimenti del Milan, i rossonero hanno trovato una nuova sistemazione per il polacco Piatek, che ha ampiamente deluso nella prima metà di stagione. Al suo posto Zlatan Ibrahimovic che dal suo arrivo ha spedito direttamente in panchina l’ex Genoa ora approdato all’Hertha Berlino, club tedesco con il quale ha anche già trovato il suo primo gol. A caccia di una nuova vita quindi il ‘pistolero’ che ha vissuto una seconda annata al Milan da incubo tra critiche, esclusioni e bocciature sul campo e dalla stampa. La nuova chance arriva dalla Germania, eppure Piatek sarebbe anche potuto finire in un’altra squadra di Serie A. Per le altre news di mercato e non solo CLICCA QUI

Calciomercato Milan, Piatek al Parma: il retroscena di Faggiano

Piatek è stato ceduto all’Hertha Berlino per circa 27 milioni di euro eppure il futuro dell’attaccante sarebbe potuto essere ancora in Italia. A rivelare un clamoroso retroscena ci ha pensato oggi in conferenza stampa il Ds del Parma Daniele Faggiano che ha scoperto le proprie carte.

Il direttore sportivo ducale ha ammesso: “Cercavamo un attaccante ma non era semplice muoversi – le sue parole durante la presentazione di Caprari – Nessuno di quelli che avevamo contattato si è spostato in questa finestra di mercato, nessuno tranne Piatek. A lui ci ho pensato, in più sarei stato il primo a prendere, però per noi era fuori budget. Se può arrivare uno svincolato? La lista adesso è piena”.

