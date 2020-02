Calciomercato Milan, nuovo assalto a Under: la situazione

Calciomercato Milan, il turco Cengiz Under resta nel mirino dei rossoneri: assalto pronto a ripartire per il giocatore della Roma

Seconda parte di stagione con un Milan molto diverso rispetto a quello che è stato fino al termine del 2019. Squadra rivoluzionata negli uomini dopo il calciomercato, ma soprattutto nella testa. A parte Ibrahimovic, non sono arrivati innesti di qualità eccelsa per Pioli, ma lo svedese ha cambiato la percezione di sé dei giocatori rossoneri. Lo svedese ha dato una scossa che ha già permesso, al momento, la risalita fino al sesto posto in graduatoria. La zona Champions è a 7 punti, distanza ragguardevole ma non impossibile da recuperare.

Calciomercato Milan, la strategia per Under

Milan che proverà a piazzarsi al meglio possibile in campionato per poi tornare sul mercato a cercare rinforzi di qualità. Uno dei giocatori maggiormente inseguiti a gennaio è stato Cengiz Under. L’attaccante turco della Roma è stato tolto dal mercato dai giallorossi in seguito all’infortunio di Zaniolo, ora è un titolare pressoché inamovibile della squadra di Fonseca. Ma secondo ‘Sky Sport’ la sua posizione nella Capitale è ancora in bilico. La Roma rifletterà attentamente in questi mesi per capire se il giocatore dovrà ancora far parte del progetto. Nel caso in cui venisse nuovamente messo sul mercato, il Milan si farebbe trovare pronto. Rossoneri che vogliono sfruttare adeguatamente gli ottimi rapporti con Ramadani, agente del calciatore. Pista da seguire con grande attenzione in questi mesi.

