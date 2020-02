Calciomercato Juventus, assalto del Barcellona e addio shock!

L’asse Barcellona-Torino è stato molto bollente negli giorni della sessione invernale di calciomercato: spunta un’idea a sorpresa per giugno

Tutto cambia velocemente nel mondo del calcio. Tante le trattative di calciomercato a sorpresa che potrebbero andar a buon fine in vista della prossima stagione. Non solo per i calciatori, ma ci potrebbe essere anche un giro di dirigenti con Juventus e Barcellona coinvolte in prima persona.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, ritorno di fiamma a centrocampo: il top player ci pensa

Calciomercato Juventus, Paratici idea Barcellona

Dopo l’addio di Marotta alla Juventus, è stato Fabio Paratici l’uomo in più del club bianconero diventando il protagonista assoluto in sede di mercato. Il dirigente piacentino ha messo a segno numerose operazioni di livello regalando colpi entusiasmanti alla Juventus. Ora il suo futuro potrebbe essere in bilico con il Barcellona, davvero interessato al Chief Football Officer italiano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, la proposta di Guardiola per la stella | Offerto Cancelo

Visti gli scontri con il presidente Agnelli lo stesso numero uno del club blaugrana Bartomeu potrebbe pensare a lui. Nella giornata di ieri, infine, c’è stato un nuovo scossone in casa Barcellona con attacchi a distanza tra Messi e Abidal dopo l’intervista rilasciata dell’ex terzino francese alla stampa. Lo stesso campione argentino ha scritto su Instagram: “Non mi piace fare queste cose ma penso che tutti debbano prendersi la responsabilità del proprio ruolo e farsi carico delle decisioni, i giocatori per ciò che accade sul campo e infatti siamo stati i primi a riconoscere quando non stavamo bene. Quando si parla di giocatori si dovrebbero fare i nomi perché se no si finisce con l’infangare tutti con cose non vere”. Un attacco pubblico che, essendo proveniente dal giocatore simbolo della squadra, potrebbe pesare nel futuro del dirigente. Che caos in casa Barcellona!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Inter, la rivelazione | Il tentativo di Marotta

Calciomercato Juventus, ‘assist’ e svolta Pogba | Decisione definitiva!

S.I.