Milan, svolta improvvisa | Nuovo allenatore e ds in un colpo solo!

La clamorosa indiscrezione per la prossima stagione del Milan che potrebbe vedere per i rossoneri una svolta decisiva per il futuro.

La clamorosa indiscrezione per la prossima stagione del Milan che potrebbe vedere per i rossoneri una svolta decisiva per il futuro. La squadra sarebbe infatti pronta ad andare incontro ad una vera rivoluzione che non andrà a toccare solo i calciatori, ma anche e soprattutto l’aspetto societario con degli aggiornamenti che potrebbero risultare appunto decisivi. Ecco quindi cosa potrebbe accadere nella casa del Diavolo a giugno con il futuro che si prospetta di conseguenza infuocato con Elliott assoluto protagonista nel mercato.

Leggi anche —-> Calciomercato Milan, pista a sorpresa | Addio immediato!

Leggi anche —-> Calciomercato Milan, UFFICIALE: sfuma il colpo last minute | Ma c’è una speranza

Calciomercato Milan, la clamorosa indiscrezione

Secondo quanto riportato dalla ‘Bild‘, sarebbe infatti sicuro l’addio di Pioli che nonostante stia ottenendo discreti risultati col club milanese, sarebbe mandato via per far posto ad un nuovo allenatore. Parliamo di un tecnico tedesco, ex calciatore, che in Italia non è mai sbarcato, né quando giocava né da allenatore. Insomma, per lui sarebbe una prima assoluta, ma la cosa che sconvolge di più è il ruolo che andrebbe a ricoprire. Infatti non prenderebbe solo il ruolo di Pioli in panchina, bensì diventerebbe anche il direttore sportivo del club in una operazione che ha naturalmente del clamoroso. Un qualcosa che in Italia, a nostra memoria, mai è accaduto, per lo meno nell’ultimi due decenni, e che potrebbe andare a rivoluzionare il nostro campionato in ottica futura.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, può partire | Paratici lo vuole

Leggi anche —> Calciomercato Milan, svolta Donnarumma | Futuro in bilico

Calciomercato Milan, il nuovo tecnico

Leggi anche —> Calciomercato Milan, c’è l’accordo | Ecco il sostituto di Suso

Leggi anche —> Calciomercato Milan, niente scambio con la Juventus: il motivo

Dalla Germania rimbalza quindi la voce di questo doppio ruolo che dovrebbe andare a coprire Rangnick, ex tecnico del Lipsia e attuale responsabile del comparto sportivo della Red Bull. Per lui doppio colpo siccome ‘farebbe fuori’ sia Pioli che Massara, divenendo il centro della squadra rossonera. Lui stesso infatti ha ammesso di essere un gran fan della squadra milanese, con l’amore per la squadra all’epoca allenata da Sacchi. Ci sono tutti i prospetti affinché possa trovarsi l’accordo con il tedesco che vanta una Coppa di Germania, una Coppa di Lega ed una Supercoppa, oltre ad una Coppa Intertoto UEFA nel 2000.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, un big di Premier per il post Suso

Leggi anche —> Calciomercato Milan, ecco il top player | È un ex Inter

G.S.