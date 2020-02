Juventus-Fiorentina, nuova bocciatura | Sarri lo esclude ancora!

Nuova esclusione per il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey, che ha deluso le attese fino a questo momento ed è costretto a sedersi un’altra volta in panchina

Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Juventus e Fiorentina e ancora una volta Aaron Ramsey è costretto a sedersi in panchina. Il calciatore gallese ha deluso le aspettative iniziali e non ha ancora raggiunto i livelli di quando era all’Arsenal. Per questo è arrivata un’altra bocciatura da parte del tecnico Maurizio Sarri, che per la gara di quest’oggi ha preferito schierare il 4-3-3 senza il trequartista, con Douglas Costa dal primo minuto. Se anche la gara odierna dovesse andare bene, come accaduto in Coppa Italia con la Roma, questo modulo potrebbe diventare quello principale e per Ramsey potrebbero ridursi ancor di più le possibilità di giocare.

Il colpo del centrocampo estivo della Juventus non è ancora sbocciato

Sarebbe dovuto essere l’uomo in più e avrebbe dovuto aggiungere maggiore qualità al centrocampo della Juventus. In questi primi mesi, si è visto un Aaron Ramsey sottotono e mai entrato negli schemi di Maurizio Sarri. Il centrocampista gallese non si è ambientato in Serie A e oggi è stato nuovamente escluso per la gara con la Fiorentina. Il club bianconero attua per la seconda volta in dieci giorni il 4-3-3, ciò significa che il futuro potrebbe essere basato su questo sistema di gioco che Sarri conosce molto bene.

In questo caso Ramsey, giocatore offensivo, sarebbe penalizzato fino al termine della stagione e potrebbe anche salutare in estate. Resta da capire, però, se l’ex Arsenal schierato mezzala può ancora dire la sua, visto che da trequartista sembrerebbe ormai bocciato.

