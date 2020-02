Juventus, Raiola ‘tradisce’ i bianconeri: centrocampista verso la Spagna

Mino Raiola pronto a tradire la Juventus: un giocatore che è nel mirino della società bianconera è stato proposto dal procuratore al Real Madrid.

Paul Pogba non sarà il prossimo colpo di mercato della Juventus. Il calciatore, infatti, la prossima estate potrebbe accasarsi altrove. Almeno secondo quanto riferito dalla rivista sportiva Don Balòn.

Una mossa che, in caso di conferme, rappresenterebbe un “tradimento” del procuratore del calciatore francese, Mino Raiola, nei confronti della società bianconera dopo i numerosi affari degli ultimi anni. Ultimo l’acquisto di Matthijs de Ligt, difensore 19enne olandese arrivato dall’Ajax e considerato uno dei più forti e promettenti giovani calciatori al mondo.

Il talento francese pronto a lasciare il Manchester United ma non c’è la Juventus nel progetto di Raiola

Il giocatore del Manchester United, insomma, potrebbe fare le valigie e partire per la Spagna: destinazione Real Madrid. Il presidente Florentino Pérez avrebbe infatti intenzione di dare una svolta ad un centrocampo tornato in forma con Zidane, ma in cui due dei tre titolari hanno già superato i 30 anni. Si tratta di Luka Modric e Toni Kroos.

E per il croato il futuro potrebbe essere l’Italia: il tecnico dell’Inter Antonio Conte, infatti, crede di poter ancora sfruttare gran parte del suo talento.

Nessun affare per la Juventus: dal Real Madrid pronti 160 milioni per il talento di origini guineane

E il rinnovamento del centrocampo del Real Madrid avverrebbe con due giocatori di qualità che Mino Raiola ha proposto al presidente blaugrana: Paul Pogba, appunto, e Marco Verratti.

Pogba costerebbe 160 milioni di euro, che è l’importo che lo United vuole, da parte sua Verratti costerebbe altri 95 milioni di euro. Un investimento importante per il quale Raiola attende una risposta. Il centrocampista della nazionale italiana, attualmente in forza al Paris Saint Germain, invece, a caccia del riscatto e il Real Madrid potrebbe essere la giusta occasione. Ma l’ultima parola spetta a Zidane.