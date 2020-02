Calciomercato, lite e addio | Juve su Mbappe: ecco il piano

Tutto cambia per quanto riguarda il futuro di Kylian Mbappe, soprattutto dopo la lite con Tuchel: la strategia della Juventus

Tutto cambia clamorosamente nel mondo del calcio. Basta una lite, come quella che è avvenuta nella serata di ieri durante il match del Paris Saint-Germain. I protagonisti del diverbio acceso sono stati Kylian Mbappe e Tuchel, allenatore della compagine francese. Il campione francese si sarebbe lamentato al momento della sostituzione con il risultato di 5-0 per i parigini.

Calciomercato Juventus, Mbappe l’idea clamorosa

Finora l’ex Monaco è stato protagonista con il PSG con ventidue gol e ben tredici assist vincenti. La lite con l’attuale allenatore potrebbe cambiare tutto per quanto riguarda il suo futuro. In scadenza nel giugno 2022, l’obiettivo del francese è quello di trionfare in campo europeo con il club francese, ma l’abbondanza dei numerosi campioni in rosa sarebbe deleteria per la serenità dello spogliatoio parigino.

Il suo profilo è stato accostato spesso alla Juventus, ma ora lo stesso club bianconero potrebbe preparare l’assalto definitivo per giugno inserendo nella trattativa i cartellini di Alex Sandro e Dybala seguiti da una parte sostanziosa economica. Infine, il club bianconero non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio a sorpresa di Cristiano Ronaldo in vista della prossima stagione. Il nome di Mbappe è sempre molto suggestivo in casa Juve: la lite con Tuchel potrebbe regalare al presidente Agnelli il sogno di molti top club europei.

