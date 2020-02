Calciomercato Inter, niente Giroud | Arriva un Top player

Dopo settimane di lavoro per l’attaccante, Giroud non è più arrivato. l’Inter però ha in mente un colpo ancor più grande per la prossima sessione di mercato

Dopo un mese di trattative intense per il reparto offensivo, l’Inter ha deciso di restare con i giocatori già a disposizione di mister Conte. La dirigenza ha puntato tutto sui reparti con più carenza come il centrocampo e le fasce. Fino a giugno, dunque, si andrà avanti con Lukaku e Martinez titolari e Sanchez ed Esposito riserve. In estate, però, bisogna sicuramente aspettarsi qualche colpo dei nerazzurri anche nel reparto offensivo per alzare ancor di più il livello della rosa. La squadra è in continua crescita e potrebbe esserci un ritorno di fiamma su un giocatore importante. All’Inter piace Edinson Cavani e l’operazione potrebbe essere facilitata da una concorrenza meno agguerrita del solito.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Conte perde i pezzi: big KO | Derby a rischio

Lite Cavani-Atletico Madrid: l’Inter si fa avanti

Si è parlato tanto di una trattativa tra Atletico Madrid ed Edinson Cavani, ma le parti non hanno trovato un accordo e non si è fatto più nulla. Il presidente dei Colchonero, Enrique Cerezo, ha accusato l’attaccante uruguaiano di aver chiesto una commissione troppo eccessiva che ha fatto saltare tutto. La risposta di Cavani è arrivata alla Cadena SER: “Chi è Cerezo? Che funzione ha?“, ha dichiarato l’uruguaiano. È rottura ormai definitiva tra le parti, per questo il Matador è alla ricerca di una nuova sistemazione.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Raiola ‘tradisce’ i bianconeri: centrocampista verso la Spagna

L’ipotesi Serie A è sempre viva, tante squadre italiane sarebbero interessate a ingaggiare l’attaccante classe 1987, con contratto con il PSG in scadenza a giugno. La compagine più vicina sembrerebbe l’Inter, che potrebbe così aggiungere un pezzo importante e di esperienza al proprio attacco già di grande qualità.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, l’assist arriva dal Paris Saint Germain

Calciomercato, caos Gervinho-Qatar | Il Parma ricorre alla FIFA!

M.P.