Calciomercato Milan, UFFICIALE: sfuma il colpo last minute | Ma c’è una speranza

Il Milan ha visto sfumare un possibile colpo last minute dettato dalla fuga del calciatore dalla Cina. Ecco di chi parliamo.

Il Milan potrebbe mettere a segno un vero e proprio colpo futuro dettato dalla fuga del calciatore dalla Cina. Ecco di chi parliamo. Il club rossonero infatti sta trattando per portarlo in Italia dopo che il forte giocatore avrebbe deciso di voler lasciare l’Oriente a causa del coronavirus, malattia divenuta ormai globale negli ultimi giorni e che lo spaventa al punto tale da chiedere il trasferimento e tornare in Europa.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, può partire | Paratici lo vuole

Leggi anche —> Calciomercato Milan, c’è l’accordo | Ecco il sostituto di Suso

Calciomercato Milan, pronto il colpo estivo

Si tratterebbe per il Diavolo di una trattativa da aprire e chiudere nei prossimi mesi, con un colpo che rilancerebbe le ambizioni del club allenato da Pioli. Infatti, la speranza è che portare il giocatore in Italia possa dare nuovo slancio per puntare a quelle che sono le parti alte della classifica e trovare un piazzamento europeo che manca da troppo tempo. Insomma, un giocatore che, se arrivasse, potrebbe permettere al Milan di fare quel salto di qualità tanto richiesto dalla società.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, ecco il top player | È un ex Inter

Leggi anche —> Calciomercato Milan, niente scambio con la Juventus: il motivo

Calciomercato Milan, pronto ad arrivare nelle prossime ore

Leggi anche —> Calciomercato Milan, offerta respinta | Salta tutto

Leggi anche —> Calciomercato Milan, un big di Premier per il post Suso

I rossoneri vogliono puntare fortemente su Carrasco, in virtù della volontà del calciatore di tornare in Europa. Questo perché il belga a causa della malattia che sta contagiando la Cina vorrebbe andar via e l’ipotesi di approdare in Italia non gli dispiacerebbe il Milan con la possibilità per i rossoneri di andare a chiudere la trattativa. Insomma, si tratta di una chance importante per la squadra allenata da Pioli che può assicurarsi un calciatore seguito da numerosi club fino a poco tempo fa. Poi la decisione di trasferirsi al Dalian Yifang che non sta pagando ed ecco la scelta di voler chiedere l’addio.

Leggi anche —> Calciomercato Milan, svolta inattesa | Cessione in Serie A

Leggi anche —> Calciomercato Milan, occhi dall’estero | La decisione dalla Spagna

Carrasco all’Atletico Madrid, ma solo per sei mesi

Il calciatore belga ha salutato la Cina per tornare in Europa, all’Atletico Madrid. Il trasferimento è diventato ufficiale in queste ore ed è stato realizzato con la formula del prestito secco fino a giugno. In estate Carrasco tornerà alla ricerca di un club importante, e il Milan potrebbe rappresentare l’ideale per il giocatore classe 1993.

Yannick Carrasco (Getty Images)Leggi anche —> Calciomercato Milan, assalto dalla Spagna | 70 milioni!

G.S.