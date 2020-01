Calciomercato Juventus, svolta Smalling | “Dipende da lui”

La Juventus sarebbe pronta all’assalto su Smalling, centrale della Roma su cui sono numerosi i club interessati in vista dell’estate.

La Juventus sarebbe pronta all’assalto su Smalling, centrale della Roma su cui sono numerosi i club interessati in vista dell’estate. I bianconeri infatti monitorano da tempo la situazione riguardante il forte centrale di proprietà giallorossa e potrebbe accadere di tutto nei prossimi mesi con il direttore sportivo Petrachi ha speso parole importanti per lui e soprattutto che potrebbero essere indicative per il suo futuro.

Calciomercato Juventus, Smalling e la Roma

Il dirigente della Lupa ha speso belle parole per il centrale ai microfoni dal Daily Mail: “Si tratta di un ragazzo carismatico, ha dimostrato subito un grande attaccamento alla città e allo stile italiano. Inoltre, posso affermare che si trova molto bene qui, ciò lo rende felice e gli permette di fornire ottime prestazioni. Poi ho scoperto che sta anche seguendo corsi di italiano affinché possa ‘masticare’ al meglio la lingua e la cosa mi rende molto felice. Dimostra di essere felice e che è un ragazzo intelligente.Tecnicamente è molto forte, ero convinto che questo affare potesse funzionare e sono contento stia andando bene”. La parte saliente non può che essere però quella in cui parla del mercato e del futuro del calciatore, che ricordiamo essere sbarcato nella capitale solo in prestito dal Manchester United.

Calciomercato Juventus, la svolta per il futuro

I bianconeri sarebbero pronti quindi a fiondarsi su di lui, con Petrachi che afferma in merito: “Esiste la possibilità che Smalling resti alla Roma. Sarà il giocatore a decidere cosa fare. Se davvero vorrà rimanere allora noi saremo ben felici di trasformare il prestito in un trasferimento permanente”. Non c’è quindi né una conferma, né una smentita in merito al futuro del difensore che potrebbe decidere di restare oppure di andar via dalla capitale con l’esperto inglese che potrebbe quindi prendere in considerazione l’ipotesi bianconera.

