Calciomercato Juventus, la Roma ti ‘scippa’ il giovane attaccante

La Juventus potrebbe vedere sfuggire il giovane e talentuoso attacco, seguito insistentemente dalla Roma come vice-Dzeko. I giallorossi infatti sono infatti indirizzati verso la partenza di Kalinic, sempre più in ottica Monaco. Nel caso in cui il croato dovesse dire addio alla squadra allenata da Fonseca, si fa forte la voce che porta all’attaccante classe ’97 che tanto bene sta facendo negli ultimi anni. Insomma, un operazione di mercato che può regalare di conseguenza sorprese oltre che ad aprire a nuovi scenari.

Calciomercato Roma, l’addio di Kalinic e lo ‘scippo’ ai bianconeri

La squadra giallorossa vede Kalinic pronto ad andare via. L’ex bomber di Fiorentina e Milan sta vivendo stagioni mediocri in cui non riesce a trovare continuità e soprattutto ha difficoltà nell’ambientarsi. Di conseguenza il suo trasferimento lontano dalla capitale è più che una suggestione con più club che all’estero hanno chiesto informazioni su di lui. Operazioni da chiudere nel breve tempo siccome mancano meno di 24 ore alla chiusura della sessione invernale, che vedrebbe la Roma andare alla ricerca di un sostituto di Kalinic proprio nelle ultime ore del mercato. Ecco quindi chi starebbe puntando Petrachi.

Calciomercato Juventus, la Roma ti soffia l’attaccante

Secondo quanto riferito da Sky Sport, si tratta di Favilli. Il calciatore è in prestito dalla Juve ai rossoblù, che hanno però l’obbligo di riscatto. In questo caso, dunque, bisognerebbe anche studiare bene l’operazione, per vedere a livello burocratico in che modo i giallorossi potrebbero far arrivare il giovane attaccante. Insomma, si lavora per chiudere quindi il mercato con il botto e assicurare a Fonseca un attaccante di assoluto livello.

