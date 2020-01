Calciomercato Milan, un big di Premier per il post Suso

L’addio di Suso potrebbe aprire nuovi scenari per quanto riguarda il suo sostituto: ipotesi Pedro dalla Premier League per il club rossonero.

Il Milan vuole regalare nuovi colpi a Stefano Pioli negli ultimi giorni della sessione invernale di calciomercato. La società rossonera sarebbe vicinissimo alla chiusura per il passaggio di Suso al Siviglia. Così la dirigenza starebbe anche ad un nuovo affare per sostituire l’esterno spagnolo, che saluta dopo ben cinque anni. Il nome nuovo arriva dalla Premier League.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, svolta inattesa | Cessione in Serie A

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, offerta respinta | Salta tutto

Calciomercato Milan, idea Pedro per il post Suso

Nelle ultime ore ha ripreso quota la possibilità per il Milan di arrivare al connazionale dell’ormai partente Suso, Pedro, ormai fuori dai piani del Chelsea. In scadenza di contratto a giugno 2020 con i “Blues”, l’ex Barcellona ha collezionato soltanto 764 minuti: negli ultimi due mesi è sceso in campo soltanto per sei minuti. Negli ultimi giorni il giocatore è stato accostato anche alla Roma con Inter e Juventus, che hanno monitorato la sua situazione per quanto riguarda il futuro. Ora Pedro cercherà di trovare l’ultima entusiasmante avventura della sua carriera avvincente e ricca di successi.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

In casa Milan saranno ultimi giorni davvero frenetici con la possibilità di altri colpi in entrata con un occhio sempre alle cessioni eccellenti per accontentare i giocatori poco impiegati da Pioli. Da Piatek a Paqueta passando per Rodriguez: la società rossonera non vuole lasciare nulla al caso tra acquisti e addii. Lo stesso attaccante polacco sarebbe stato offerto dal suo entourage al Chelsea per sostituire, a sua volte, il possibile partente Giroud.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, assalto dalla Spagna | 70 milioni

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Milan, occhi dall’estero |La decisione dalla Spagna