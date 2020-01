Calciomercato Milan, affare saltato | Nuova destinazione

Gennaio ricco di imprevisti e di clamorosi colpi di scena in casa Milan: il trasferimento sembra ormai saltato, nuova pista per lui

Il Milan intende diventare la vera protagonista della sessione invernale di calciomercato. Il club rossonero potrebbe mettere a segno alcune cessioni eccellenti per snellire la rosa di Stefano Pioli. A gennaio sono arrivate soltanto vittorie e un pari per la compagine guidata dall’allenatore emiliano: con il ritorno di Ibra è tornata serenità e risultati positivi.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Juventus, non solo Paqueta | Scambio a sorpresa con il Milan

Calciomercato Milan, pista PSV per Rodriguez

Come svelato da Sky Sport il terzino svizzero del Milan, Ricardo Rodriguez, non giocherà nel Napoli. Il trasferimento del rossonero sembra ormai saltato visto che i rossoneri non hanno accettato le condizioni, ossia quello di un prestito con diritto di riscatto. Ancora un nuovo affare sfumato per il giocatore dopo quello del Fenerbahce: ora si sarebbe inserito anche il PSV, che aveva presentato un’offerta nei giorni scorsi.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivelazione shock | Sarri ‘scaricato’: un erede clamoroso al suo posto

Ultimi giorni frenetici di calciomercato in casa Milan con la possibilità di accontentare i giocatori poco utilizzati in questa prima parte di stagione. Ancora poche ore, poi si delinea la strategia della società rossonera, pronta ad essere protagonista in Serie A con una risalita veloce ed entusiasmanti. Nella serata di ieri Ibrahimovic e compagni hanno superato ai tempi supplementari il Torino volando in semifinale di Coppa Italia. Qualche settimane fa tutto questo sembrava davvero impossibile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, beffa Paratici | Salta l’affare all’ultimo momento!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>>

Calciomercato Juventus, bomba Dybala | Vuole andarsene: un club in pole

Calciomercato Inter, l’attaccante partirà | Lo rivuole il Manchester United

S.I.