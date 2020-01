Calciomercato Inter, Giroud si complica: spunta Mourinho

In casa Inter si raffredda la pista che porta all’acquisto di Giroud, il francese può restare in Premier: in pole sembra esserci il Tottenham.

Sembra esserci sempre Londra nel futuro di Olivier Giroud. Un po’ più a nord però e con una maglia bianca anziché blu. L’attaccante francese, accostato principalmente all’Inter in questo mese di gennaio, potrebbe invece cambiare squadra restando in Premier League e andando ad indossare la maglia di un terzo club londinese. Dopo Arsenal e Chelsea, Giroud potrebbe infatti finire al Tottenham.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, UFFICIALE: ha firmato Eriksen!

LEGGI ANCHE —> Inter, la decisione del giudice sportivo su Lautaro Martinez

Calciomercato Inter, Giroud si allontana

Con l’arrivo di Eriksen sembra allontanarsi l’ipotesi di un tentativo da parte dell’Inter per Giroud. La pista che portava al centravanti francese, che era pronto a lasciare l’Inghilterra per vestire nerazzurro, sembra ora essersi parecchio raffreddata. Il motivo? L’arrivo di Eriksen.

Per le ultime notizie sul campionato italiano e non solo —> clicca qui!

Sembra infatti che la dirigenza interista ritenga sufficiente l’acquisto del danese per il reparto offensivo. Come alternativa Eriksen può essere dirottato come seconda punta alle spalle di uno degli altri attaccanti della rosa. Il recupero fisico di Sanchez ha poi fatto il resto. Niente vice-Lukaku dunque per Antonio Conte, che cercava un centravanti fisico da alternare al giocatore belga.

Calciomercato Inter, Marotta rischia la doppia beffa

L’eventuale rinuncia a Giroud potrebbe però comportare una doppia beffa per il club nerazzurro. L’attaccante francese sembra ormai vicinissimo a vestire la maglia del Tottenham. Mourinho lo ha individuato come l’uomo giusto per rimpiazzare Harry Kane, che si è infortunato. Giroud, sapendo dell’infortunio del centravanti inglese, è pronto a dire sì: sa che può disputare minuti importanti e convincere Deschamps a convocarlo per Euro 2020. Cedendo Giroud, il Chelsea vorrebbe però acquistare un altro attaccante e il nome in pole position sarebbe quello di Dries Mertens, il cui rinnovo con il Napoli appare lontano. Mertens è un obiettivo nerazzurro e l’Inter spera di poterlo acquistare a zero in estate, ma i ‘Blues’ vogliono anticipare i tempi a gennaio. Se dovessero riuscirci, Marotta e la dirigenza interista potrebbero ritrovarsi beffati.

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, beffa Conte | Lo storico rivale tenta il sorpasso

LEGGI ANCHE —> Calciomercato Inter, addio con ritorno a sorpresa per Conte

A.G.