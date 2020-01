Calciomercato, il figlio dell’ex Campione del mondo nel mirino di una big

Il figlio dell’ex Campione del Mondo sarebbe finito nel mirino di una big europea: contatti frequenti con il presidente, effetto sorpresa

Andrea Pirlo Getty ImagesDa alcuni anni Andrea Pirlo ha smesso di fare il calciatore, ma il suo obiettivo resta quello di essere un allenatore nei prossimi anni. Come svelato dal portale soccerlink.fr il suo sogno sarebbe quello di guidare una squadra giovanile per contribuire così alla crescita dei futuri talenti italiani e non solo. Lo stesso sito avrebbe lanciato un’indiscrezione a sorpresa per quanto riguarda il futuro anche di suo figlio Nicolò.

Calciomercato, Nicolò Pirlo piace al PSG

Classe 2003, Nicolò Pirlo è il primogenito dell’ex Campione del Mondo sarebbe finito nel mirino del Paris Saint-Germain con il direttore Leonardo che lo vorrebbe inserire nel settore giovanile del club francese. Come rivelato da soccerlink.fr lo stesso Andrea Pirlo sarebbe andato a cena a Parigi con il presidente del PSG Nasser El-Khelaifi per discutere del futuro di suo figlio. Cresciuto tra i dilettanti del Pecetto, Nicolò potrebbe così ambire a seguire le orme del padre per un ruolo da protagonista in una big europea.

