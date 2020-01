Calciomercato Inter, UFFICIALE: ha firmato Eriksen!

Colpo importante per l’Inter: è arrivata la tanto attesa ufficialità per l’ingaggio di Christian Eriksen. Tutte le cifre e i dettagli

Il colpo in casa Inter è servito, è ufficiale l’ingaggio del centrocampista Christian Eriksen. Dopo tante settimane di discussioni, la trattativa è andata a buon fine: ieri il calciatore ha svolto le visite mediche e oggi ha firmato il suo primo contratto in Serie A. Ecco la nota del club nerazzurro:

Eriksen-Inter, le cifre del colpo da novanta

Dopo Young e Moses, l’Inter sferra probabilmente il colpo più importante del calciomercato di gennaio. I nerazzurri pagheranno 20 milioni al Tottenham per avere da subito Christian Eriksen, che percepirà un ingaggio da 10 milioni all’anno fino al 2020. La trattativa è andata a buon fine a cifre basse anche grazie alla situazione del danese, che era in scadenza di contratto e in ogni caso avrebbe lasciato gli Spurs a giugno.

Il nuovo calciatore dell’Inter non sarà convocato per la gara di domani contro la Fiorentina, ma potrebbe esordire domenica in campionato a Udine. Difficile che parta da titolare, probabilmente Conte gli concederà uno spezzone di partita nel finale. La sua collocazione nel 3-5-2 sarà come mezzala. I nerazzurri hanno così il calciatore che permette di fare un salto di qualità importante con le sue qualità e doti tecniche. Il sacrificato nello scacchiere di mister Conte, con ogni probabilità, sarà Stefano Sensi che troverà più spazio in Coppa Italia ed Europa League.

